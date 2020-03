Voedselbank dankbaar voor hulp in corona-tijd: ‘Je hart gaat ervan open’

BERGEN OP ZOOM/PUTTE - Voedselbank Goed Ontmoet heeft de voorbije weken in West-Brabant en Tholen ruim vierhonderd gezinnen, zo’n 1100 personen, kunnen voorzien van een mooi pakket. ,,Ook deze week gaat het weer lukken, dankzij de steun van velen. Erg bijzonder in deze roerige coronatijden”, zegt Jacques Snepvangers. ,,Je hart gaat ervan open.”

Voedselbanken die kampen met een tekort aan eten en vrijwilligers? Snepvangers hoort ervan bij collega’s, maar heeft er zelf geen last van. ,,Soms krijg ik dertig, veertig telefoontjes per dag van mensen die spullen of ‘handjes’ aanbieden.”

Zes uitgiftepunten

Goed Ontmoet telt 150 vaste vrijwilligers, de helft bij het centraal magazijn in Bergen op Zoom, de rest bij de uitgiftepunten in Bergen, Steenbergen, Ossendrecht, Tholen, Roosendaal en Oudenbosch. ,,Sommigen kunnen nu moeilijker van huis of gaan liever niet op pad, maar anderen melden zich spontaan aan. Omdat ze tijdelijk niet naar hun baas kunnen, of omdat hun normale vrijwilligerswerk stilligt.”

Erg dankbaar

Volledig scherm Jacques Snepvangers van Voedselbank Goed Ontmoet is blij met alle steun die wordt aangeboden, waardoor er honderden gezinnen toch een mooi pakket kunnen krijgen. ,,Het is hard werken, maar het loont." © Pix4Profs/Tonny Presser Ook chauffeurs heeft Snepvangers voldoende. En dat is nodig ook, want er wordt volop voedsel aangeboden. ,,Door burgers, restaurants, groothandels, kwekers, telers. Maar ook bedrijfs- en sportkantines die dicht moesten weten de weg naar ons te vinden. Het is keihard werken, maar het loont. We zijn iedereen erg dankbaar.”

Facebookacties vanuit Bergen op Zoom...

Quote Een mevrouw van 83 uit Oudenbosch heeft zakjes paaseieren gekocht om aan ons te schenken Jacques Snepvangers, Voedselbank Goed Ontmoet Zo noemt hij de Facebook-actie van de Bergse Petra Kats. ,,Via verzamelpunten in Bergen, Halsteren en Roosendaal krijgt ze voedingsmiddelen die ze bij ons brengt. Daar gaat je hart toch van open. Of een mevrouw van 83 uit Oudenbosch die zakjes paaseieren kocht om te schenken.”

En vanuit Woensdrecht

Ook in alle kernen van de gemeente Woensdrecht worden producten ingezameld voor de Voedselbank via kratten bij supermarkten. In Putte doen Jumbo en Albert Heijn mee, in Ossendrecht en Huijbergen de Coop, in Hoogerheide de AH aan de Haviksberg en in Woensdrecht de Jumbo in het Participatiecafé.

Vanessa Floren en Laura de Waal hebben op Facebook een filmpje met oproep geplaatst om producten te doneren in de speciale bakken. Zij brengen die naar het uitgiftepunt in Ossendrecht, waarvan tientallen gezinnen afhankelijk zijn.

Crisis nog lang niet voorbij