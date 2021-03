Vmbo-scholen populairder dan ooit bij West-Brabantse leerlingen

Na jaren onder de honderd nieuwe leerlingen, zit Steenspil daar met 109 nu ruim boven. ,,Opnieuw een plus van 20 leerlingen ten opzichte van 2020", zegt directeur Elles Kahlé. Want ook vorig jaar pluste de Halsterse vmbo-school met eenzelfde aantal leerlingen. ,,Het is verrassend en tegen de trend in. Zou het tij nu eindelijk keren? Al jaren hameren wij samen met het bedrijfsleven op sterk techniekonderwijs. Het lijkt erop dat ouders en kinderen inzien dat het vmbo een kansrijke leerweg is.”



Niet alleen Steenspil, ook vmbo/mavo-school ‘t Ravelijn in Steenbergen heeft fors meer aanmeldingen gekregen. ,,We komen uit op 140 aanmeldingen tegen 110 vorig jaar”, zegt domeinleider Kees de Bruijn. ,,En dat in een krimpende markt.” Volgens het CBS daalt het aantal middelbare scholieren in de periode tot 2023 met gemiddeld vijftig tot zestig. ,,De komende weken gaan we bekijken hoe we de klassen gaan vormgeven en of we het met de huidige bezetting leerkrachten redden of niet.”