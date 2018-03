Vluchtende Roosendaler rijdt zich klem in binnenstad Bergen op Zoom

Bomenkap bij zwembad De Spetter bezorgt wethouder kopzorgen

15 maart THOLEN - Er stonden donderdagavond achttien minuten voor in Tholen, maar het werd een dik uur. De discussie in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen over de kaalslag bij zwembad De Spetter was fel. Met name oppositiepartij SP was kritisch op portefeuillehouder Jan Harmsen, die door het stof moest.