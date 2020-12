Vluchtende inbreker na achtervolging aangehouden in Bergen op Zoom

Digitale banners ingezet in onderzoek naar ontplof­fing vuurwerk­bom bij woning burgemees­ter Woensd­recht

4 december WOENSDRECHT - De politie zet vrijdagavond en zaterdag digitale banners in in de omgeving van Hoogerheide. Daarmee hoopt zij meer tips en informatie binnen te krijgen over de vuurwerkbom die voor de deur bij burgemeester Steven Adriaansen tot ontploffing werd gebracht in de nacht van 28 op 29 november.