Vlogger Kristy (15) wil naar de Olympische Spelen met eventing

Zo werd ze onder andere twee keer Brabants Kampioen bij de eventingwedstrijd en won ze zilver en brons op het NK. ,,Ik heb een heel goed winterseizoen gehad. In het zomerseizoen rijd ik eventing, als dat voorbij is richt ik me op springen. Alle evenementen, zoals Indoor Brabant, NK springen en Eventing Etten-Leur, zijn nu afgezegd. Jammer, maar op dit moment zijn mensen aan het vechten voor hun leven en dan is wedstrijd rijden geen prioriteit", vertelt ze.

Vlogkanaal met 11.000 volgers

Op YouTube heeft ze een vlogkanaal met maar liefst 11.000 volgers. Binnenkort zou ze haar eerste show geven op Animal Event. ,,Dat vloggen is een beetje uit de hand gelopen", zegt ze lachend. ,,Mijn familie en vrienden zeiden dat ik moest gaan vloggen tijdens wedstrijden. Dat heb ik gedaan, en nu heb ik 11.000 abonnees. De show die ik zou geven is afgelast. Ik heb geen idee wanneer ik die kan geven."

Haar grootste droom? Meedoen aan de Olympische Spelen. ,,Maar dat is écht een grote droom", zegt ze lachend. ,,Ik hoop in de komende jaren weer een EK te mogen rijden. Dat heb ik al drie keer gedaan, maar de laatste keer ben ik gevallen. Ik wil graag revanche nemen.”

Volledig scherm Kristy Snepvangers, tiener uit Etten-Leur, werkt gestaag aan een mooie sportcarrière als ruiter. Ze traint in Bergen op Zoom, hier op haar paard Millstream Inspiration. Nu Eventing Etten-Leur is afgelast vanwege de coronacrisis, is ze op zoek naar nieuwe kortetermijndoelen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Met de paplepel ingegoten

Paarden zijn al zo lang ze zich kan herinneren onderdeel van haar leven. Toen ze net geboren was, zat ze al in haar moeders armen op een paard. ,,De paarden zijn allemaal door mijn opa gefokt, dus ik ben met ze opgegroeid. Ik begon met trainen toen ik 7 jaar oud was.”

Heftige periode

,,De neef van mijn moeder, Jan van Beek, heeft me opgeleid. Dankzij hem reed ik het EK in 2017 en werd ik geselecteerd voor het EK in 2018. Een week voor het vertrek overleed hij. Dat was een ontzettend heftige periode. Hij was ook mijn moeders beste vriend, het was heel heftig om haar zo verdrietig te zien."

Naar het EK zelf wilde ze niet meer: ,,Wat moest ik daar zonder mijn coach? Ik ben toch nog gegaan en heb het goed gedaan. Ik heb geen megaprestatie behaald, maar ik heb voor mezelf veel overwonnen. Als ik niet naar de wedstrijd was gegaan, weet ik niet eens of ik verder was gegaan met eventing."