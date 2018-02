'Vliegtuigkoppel' Esther en Gerhard kijkt uit naar aflevering Bed & Breakfast

HOOGERHEIDE - Met gezonde spanning kijken ze donderdagavond thuis op de bank naar hun rol in het tv-programma Bed & Breakfast . Want Esther Slootweg en Gerhard Horstink, die een B&B met vijf kamers plus een omgebouwd Fokkervliegtuig runnen, weten net zo min als de ruim één miljoen overige kijkers hoe hun aflevering eruit ziet.

Slootweg en Horstink keken zelf vaak naar de tv-reeks van Omroep MAX over hun branche, waarbij drie stellen elkaars B&B beoordelen. ,,Juist door een aflevering uit Vlaardingen waar iemand een vliegtuigje als gastenverblijf had, kwam bij ons het idee op om hetzelfde te doen", vertelt Esther.

Fokker F27

Met veel gasten van Vliegbasis Woensdrecht en de nabijgelegen Fokker-fabrieken in hun reguliere B&B-kamers, moest de keuze wel vallen op zo'n toestel. Gerhard, die zelf een vliegbrevet heeft, schafte een 25 meter lange uitgefaseerde Fokker F27 Friendship aan die sinds 2016 in hun tuin staat en nu dienst doet als kamer zes.

Toen Esther zelf naar de redactie van Bed & Breakfast belde, bleek dat ze al op een kandidatenlijst stonden. ,,In augustus 2017 hoorden we dat ze in oktober kwamen filmen, maar toen moest ons vliegtuig nog omgebouwd en ingericht worden. Dat werd een race tegen de klok", aldus Gerhard.

Bitterballen

Twee weken voor de deadline waren de leidingen en wanden gereed, maar was de F27 verder nog helemaal leeg. ,,De dag voor de opnames zijn de architect, meubelmaker en stoffeerder nog tot half drie 's nachts bezig geweest. Terwijl Gerhard probeerde te slapen, bracht ik die mannen bitterballen", lacht Esther.

De volgende ochtend om acht uur streek de filmploeg neer. ,,Toen was ik al lang klaarwakker", zegt Gerhard. ,,Gelukkig waren we eerder die week al te gast bij de twee collega-stellen. Dat was voor mij wel goed tegen de stress, want dan zag ik de hectiek hier niet."

Zo raakten ze ook al wat vertrouwd met de opnames. Esther: ,,Toch apart om de hele tijd met een zendertje en microfoontje rond te lopen. Of in een kleine kamer te zijn met een cameraman met een groot apparaat, een geluidsman met zo'n hengel, plus een regisseur en een assistent erbij."

Volledig scherm Gerhard Horstink en Esther Slootweg zijn donderdagavond met hun als B&B ingerichte Fokker-vliegtuig te zien in het tv-programma Bed & Breakfast van omroep MAX. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Het paar is gewend om te spreken voor groepen. ,,Dus we klappen niet dicht voor een camera", weet Esther. ,,Je probeert zo naturel mogelijk te doen", vult Gerhard aan. Zo ook hun eerste reactie bij de twee andere B&B's. Esther: ,,Het leuke is dat je niet weet waar je terecht komt. Je stapt totaal onvoorbereid binnen, die eerste indruk is echt niet gespeeld."

Geen Fawlty Towers

Beiden probeerden eerlijke kritiek te leveren. ,,Je moet het wel zeggen als iets niet klopt, maar het is geen afkraak-tv", aldus Esther. ,,Je bent je bewust van hoe je formuleert. Dus wordt het geen Nederlandse versie van Fawlty Towers", verwijst Gerhard naar de Britse comedyserie met John Cleese als scheldende hotelbaas.

Zelf ontvingen ze één stel in een gewone B&B-kamer, het andere in het vliegtuig. Maar welk koppel gewonnen heeft? Esther en Gerhard verklappen niks. ,,De uitslag weten we, maar hoe alles gemonteerd is niet. Van zes dagen filmen blijft er drie kwartier over. Dus we zijn zelf ook heel benieuwd naar het eindresultaat."