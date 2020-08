Vleermuizen in slooppand: zo verhuis je deze honkvaste dieren

Staat op geen enkel lijstje: bodem vervuild met peeloof in Bergen op Zoom

21 augustus BERGEN OP ZOOM - Op het voormalige Nedalcoterrein in Bergen op Zoom moet vanaf volgende week een partij peeloof verwijderd worden. Resten van suikerbieten die tientallen jaren geleden zijn gedumpt in tijd dat de Nedalcofabriek nog volop in bedrijf was. De klus kan mogelijk stankoverlast veroorzaken voor de omgeving.