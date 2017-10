Vlag uit voor Pompejus in Halsteren

In de loop van november is Pompejus helemaal klaar. Bovenin komt straks een plateautje waar vier a vijf mensen tegelijk kunnen genieten van het uitzicht. Onderin is plaats voor onder meer een informatiecentrum. Pompejus is een ontwerp van Ro & Ad Architecten. Daar steken Ro Koster en Ad Kil achter. Ze zijn ook de bedenkers van de wereldberoemde Mozesbrug in de gracht van Fort de Roovere.

De bouw van de toren op Fort de Roovere is een langgekoesterde wens van de gemeente Bergen op Zoom. Dat fort is terug in het landschap gebracht, ervoor was het een bos- en landbouwgebied met wat hoogteverschillen. Al in 2010 bij de officiele opening van het vernieuwde Fort de Roovere door Pieter van Vollenhove werd over de bouw van Pompejus gerept. Maar het kostte erg veel moeite om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De naam Pompejus komt overigens van Pompejus de Roovere, hij was de eerste commandant van het vestingwerk.