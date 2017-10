Vlag in top om hoogste punt te vieren van toren Pompejus op Fort de Roovere

Actiepartij Steenbergen Anders (StAn) is uit­ge­pro­tes­teerd

8:21 Van nul naar vier zetels: in 2006 bestormde de nieuwe partij Steenbergen Anders de raadzaal in die gemeente. Vier jaar later bleven er daarvan twee zetels over, in 2014 slechts één. Volgend jaar zijn het er nul: Steenbergen Anders (StAn) heft zichzelf op. De actiepartij is uitgeprotesteerd.