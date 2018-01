Vlaamse trekpaarden helpen weervissers uit Bergen op Zoom

video Nieuw Veldteke voor op oe art

5 januari 'Mè d’ éél oew art'. Het nieuwe veldteken is vrijdag in de verkoop gegaan. Speciaal voor dat moment is de eerste doos met insignes door de Stichting Vastenavend afgeleverd bij Dietvorst Feestartikelen op de Bosstraat. Ontwerper Paul Versijp was er voor de gelegenheid bij. Het nieuwe veldteken toont twee dweilen die elkaar goed vasthouden. ,,’t Tòònt de bescherming en besloten’eid van onze stad, mar veral ok oe damme ‘áár én de Vastenavend in ons art sluite.'' Draag daarom het veldteken op uw hart, vraagt de Stichting Vastenavend van de Krabben.