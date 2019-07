Visser vindt dode man (76) in water aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom

Drugs, schietpar­tij­en en handgrana­ten: veel shishaloun­ges in Brabant hebben crimineel randje

17:26 De shishalounge kampt met een slecht imago. Van schietincidenten, gevonden handgranaten tot invallen en zelfs een afgehakt hoofd voor de deur van een waterpijpcafé in Amsterdam. Hoeveel van die lounges zijn er in Brabant en wat is daar in de afgelopen tijd allemaal gebeurd? En wat is een shishalounge nou eigenlijk?