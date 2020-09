Vissen met giftig lood? ‘Misdadig, als je weet wat het met de gezondheid van een kind doet’

BERGEN OP ZOOM - Ruim twaalf grote vrachtwagens vol. Dat is wat jaarlijks, naar schatting, aan lood in het Nederlandse water verdwijnt. Met de sportvisserij als 'grootste’ boosdoener, doordat lood van de lijn loslaat. Met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. Milieuvriendelijke alternatieven zijn er. Toch stappen vissers nog maar mondjesmaat over.

Pensionado Ton de Jonge, voorzitter van stichting Gezond Water, is opgegroeid met een hengel in zijn handen. Bijna zijn hele leven heeft hij loden gewichten aan zijn lijn gedaan om die te verzwaren. Hij maakte ze zelf, in zijn schuurtje. Zonder enige bescherming voor de giftige dampen die vrij kwamen. ,,Als ik ze aan de lijn deed, kneep ik ze altijd met mijn tanden dicht.”

Zeer giftig

Dat laat hij nu wel uit zijn hoofd. Een jaar of vijftien geleden ontdekte De Jonge hoe giftig lood is. Het verontreinigt het milieu en is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Niet voor niets staat in de folders van de ‘Let op lood-campagne’ van de GGD om loden waterleidingen te vervangen.

Maar wat hang je dan aan je lijn. Beton werkt niet, en ijzer is niet altijd een alternatief. Na wat omzwervingen komt De Jonge uit bij Modified Materials, het bedrijf van Jos Lobee, dat al jaren probeert de hengelsport loodvrij te maken. Het heeft een alternatief ontwikkeld dat op bijna alle vlakken kan concurreren met lood. In de viskist van De Jonge liggen nu exemplaren in allerlei vormen gemaakt van mineralen en ijzer.

Quote De hobbyvis­ser kijkt als eerste naar zijn portemon­nee Ton de Jonge, voorzitter van stichting Gezond Water

Alternatief

Quote Je merkt tijdens het vissen geen verschil met lood Ton de Jonge, Gezond Water ,,Die lossen volledig op als je ze kwijtraakt”, zegt De Jonge. ,,En je merkt tijdens het vissen geen verschil met lood.” Het alternatief is wel een tikkeltje duurder. Reken je in de hengelsportwinkel gemiddeld 2 euro af voor 180 gram, ben je online voor het milieuvriendelijke alternatief grofweg het dubbele kwijt. En daar zit meteen het probleem. ,,De hobbyvisser kijkt als eerste naar zijn portemonnee.”

Dat alternatief, zoals dat van de Jos Lobee, kan met subsidie best goedkoper. Een zogeheten Green Deal, afspraken over duurzaamheid tussen de rijksoverheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zou daar voor kunnen zorgen. Die ‘deal’ heeft als doel de hengelsporter te overtuigen van het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven. In de praktijk komt daar volgens Lobee weinig van terecht.

‘Misdadig’

Als leverancier van milieuvriendelijke visproducten, is hij de eerste om te erkennen dat hij belang heeft bij overheidssteun. Tegelijkertijd begrijpt hij niet waarom de overheid geen stappen onderneemt, zoals in Denemarken, waar lood niet meer wordt verkocht. ,,Als je weet wat een tiende milligram lood met een kind kan doen dan is niets doen bijna misdadig.”

Quote Als je weet wat een tiende milligram lood met een kind kan doen dan is niets doen bijna misdadig Jos Lobee

Van lood is het bekend dat het gedragsproblemen zoals ADHD kan veroorzaken. Lobee noemt het onbegrijpelijk dat waterschappen nog steeds geen verbod op het gebruik van lood opnemen bij het verhuren van viswater. ,,Terwijl in de waterwet staat dat verontreiniging moet worden voorkomen. Nu draait de maatschappij voor de problemen op. En lood blijven toestaan maakt alternatieven verkopen haast onmogelijk.”

Uitfaseren

In Nederland zijn volgens Sportvisserij Nederland meer dan twee miljoen sportvissers. Omdat lood loslaat, is de sportvisserij verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de totale loodbelasting in water. Lood dat we binnenkrijgen bij het eten van vis, schaal- en schelpdieren. Reden dat Sportvisserij Nederland het loodgebruik in tien jaar tijd wil uitfaseren.

Quote De visser schakelt langzaam over. Want het ontbreekt aan een breed scala alternatie­ven Emiel Derks, Sportvisserij Nederland De federatie van hengelsporters promoot het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven al enkele tientallen jaren. Wageningen Marine Research (WUR) heeft in 2019 onderzoek gedaan. Daaruit kwam naar voren dat jaarlijks 30 ton in het water verdwijnt. En niet 524 ton, zoals Deltares in 2013 berekende. Lobee heeft zo zijn twijfels over het onderzoek van de WUR. ,,Die 30 ton komt de Sportvisserij goed uit.”



Emiel Derks van Sportvisserij Nederland weet bijna zeker dat het loodgebruik daalt. ,,We zitten op een kantelpunt. Vergelijk het met de vegetarische dag. Steeds meer mensen die dat inlassen. Bij het gebruik van loodvervangers is dat net zo. De visser schakelt langzaam over. Want het ontbreekt aan een breed scala alternatieven.”

De markt is aan zet. Derks zit regelmatig met leveranciers van loodvrije producten aan tafel. ,,Betaalbare alternatieven komen pas als Europa een eenduidige standpunt inneemt op het gebruik van lood. Komt er een Europees verbod, dan ontstaat er markt voor grote internationale spelers.” Europa neemt pas in 2022 een besluit. Tot die tijd lijkt de markt achterover te leunen.

Lood verbieden

Aan het Schelde-Rijnkanaal zitten twee vissers uit Ossendrecht. Van alternatieven hebben de zestigers nog nooit gehoord. ,,Als er dan zoveel problemen zijn met lood, dan moet de overheid het gebruik maar verbieden”, zegt een van hen. En dat is ook hoe Sportvisserij Nederland er tegenaan kijkt. ,,Als we de doelstelling niet halen, moet de overheid maar ingrijpen. Wij doen wat we kunnen.”

Derks ziet meer in proeven met loodvrij vissen. Zoals bij Geertruidenberg, waar hengelsportvereniging Ons Genoegen en Sportvisserij Nederland vissers aanmoedigen om geen lood te gebruiken. Vissers konden lood omruilen voor een alternatief. Lobee is sceptisch over die proef. ,,Het lood werd omgeruild voor zink. En dat is ook giftig. Het is een mooi voorbeeld van successen creëren over de rug van onwetende buitenstaanders.”