Visitorcentre bij Bergse oorlogskerkhoven niet klaar in 2019

Na twee snikhete dagen, een veel drukkere en koelere dag op de Krabben­foor

28 juli BERGEN OP ZOOM - Wel vier tot vijf keer zo druk als donderdag en vrijdag was het zaterdag, op de derde Krabbenfoor dag in Bergen op Zoom. Zo schatten diverse handelaren en ondernemers dat in ieder geval in. Of het genoeg is om de twee voorgaande superhete en dus slappe dagen goed te maken? Daarover zijn de meningen verdeeld.