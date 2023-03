Vinylliefhebbers opgelet! Op deze dag is het Record Store Day in Bergen op Zoom

Record Store Day in Bergen op Zoom

Wereldwijd evenement

Record Store Day is niet alleen voor de medewerkers en liefhebbers van de Bergse plantenzaak een big deal, want het wordt over heel de wereld gevierd. Het evenement werd in 2007 opgericht in Baltimore, in de Verenigde Staten. Inmiddels is het uitgegroeid tot een groots evenement dat in 23 landen gevierd wordt, bij ruim tweeduizend platenzaken. In Nederland kun je terecht bij ruim honderd winkels. Mocht je zin hebben in een andere winkel, dan kun je naar bijvoorbeeld De Drvkkery in Middelburg of Roots Mail Music Shop in Breda.