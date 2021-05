Vincent Schouten (58) gaat GGZ WNB tijdelijk leiden

BWI: ‘We moeten de ogen en oren zijn in alle Woensd­recht­se dorpen’

4 mei HOOGERHEIDE - De BWI (Brede WelzijnsInstelling) Woensdrecht wil meer haar gezicht laten zien in de Woensdrechtse kernen. De BWI is gevestigd in mfc Kloosterhof in Hoogerheide, maar wil ook meer aanwezig zijn in de andere vier Woensdrechtse kernen.