Vijver bij Kruisland valt droog: vissen gered

video Startschot gegeven voor bouw woningen in dorpshart Halsteren

17:19 HALSTEREN - Met het kapotslaan van een groot, chocolade ei is gisteren het officiële startsein gegeven voor de nieuw te bouw woningen in het centrum in Halsteren. Project Vogelenzang omvat een totaal van 22 woningen. Aan 't Lindeke komen zeven eengezinswoningen en op de locatie aan de Nachtegaal verrijzen vijftien appartementen. Allen sociale huurwoningen.