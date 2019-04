Vijftig optredens in nieuwe theaterseizoen De Schuur in Zevenbergen

Het dak gaat eraf in het theater. Letterlijk, want het dak moet eerst nog gesaneerd worden omdat er asbest in zit. Het zal opnieuw geïsoleerd worden, ook qua geluidsisolatie. Het is de bedoeling dat dat de komende maanden gaat plaatsvinden zodat het nieuwe seizoen op 15 september kan starten. ,,We hebben nog eventjes, maar het is een hele operatie", vertelt Hendrikx. ,,We moeten een nieuw dak en we gaan alle lichten veranderen voor ledverlichting. We zijn het eerste kleine theater in Nederland dat compleet overgaat op ledverlichting. Daar zijn we best trots op", vertelt Hendrikx.