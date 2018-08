Vijfde Spelen bij de Peperbus groot succes: Bergse Grote Markt vol met spelende kinderen

Jaarmarkt Woensd­recht: 'Volgens mij is het de laatste jaren nog nooit zo druk geweest'

16:56 WOENSDRECHT - De opening van de Woensdrechtse jaarmarkt was zondagochtend om 11.00 uur, maar om 10.00 uur maakten de eerste bezoekers al hun rondje over de braderie in De Dorpsstraat. Adri van Zweden, voorzitster van de Stichting Jaarmarkt Woensdrecht was gistermiddag dik tevreden. "Volgens mij is het de laatste jaren nog nooit zo druk geweest", zegt ze.