Vijfde PUUR pakt uit met Douwe Bob solo

De kracht van teksten en muziek zit in eerlijkheid. De boodschap van schrijvers en zangers komt pas binnen als we hen geloven. Het draait om de naakte waarheid. Zaterdag is er wederom een heel festival aan geweid: PUUR, in Gebouw-T en Bibliotheek Het Markiezaat, want voor het tweede jaar is er naast muziek ook plaats voor spoken word. Jesse Laport, stadsdichter van Arnhem, en de Zeeuws-Vlaamse singer-songwriter Anne van Damme warmen ’s middags bezoekers van de bibliotheek al op met woord en muziek. Laport is samen met de uit de poëziebus bekende Marian de Ridder en de Rotterdamse prozaïst Robbert Meijntjes (initiatiefnemer van de literaire achtbaan Frontaal) ook ’s avonds in Gebouw-T aanwezig. Met voordrachten, poëzie, columns en statements vertellen zij hun verhalen, net even anders als singer-songwriters dat ook doen.

PUUR draait verder voornamelijk over muziek en publiek dat daar nu eens een keer niet doorheen praat, omdat het zo gezellig is. Wat blijft er over van een liedje als je alle toeters en bellen weglaat en je dat zingt zoals in je eentje op de rand van je bed, waar de eerste akkoorden soms ook echt ontsproten? Dat is het idee achter PUUR. En het is een misvatting dat het muzikaal dan al snel een eenheidsworst wordt. Het aanbod is uitermate breed. Het spel van de vanachter haar piano optredende Annelie berust op subtiliteit, kalmte, emotie en neoklassieke muziek. Mercy John brengt in zijn eentje prachtige, alleen aan de buitenkant stoer lijkende verhalen verpakt in Americana en de Vlaamse Dries brengt indie-folk, beïnvloed door artiesten variërend van Ry Cooder tot Bonnie Prince Billy.

De Beste Singer-Songwriter

Het festival bezit twee hoofdacts. Achter de naam Luwten gaat het aanstormende talent zangeres Tessa Douwstra schuil. Ze zong mee op albums van onder meer Blaudzun, samen met Frank Wienk (Binkbeats), die voor percussie en elektronische geluiden zorgt, maakte ze een prachtige singer-songwriterplaat. Tessa maakt zich sterk voor de verlegen mens. Voor hen die het lef hebben sommige dingen niet te durven. Weg van drukte wist Tessa zich met Luwten ruimte te verschaffen om haar hoofd leeg te maken en liedjes te creëren die nieuw klinken en mensen beroeren. Als slotact fungeert Douwe Bob. Nu eens even niet met begeleidingsband of voor een miljardenpubliek zoals tijdens dat Eurovisie Songfestival. Ook Douwe Bob gaat in Bergen op Zoom voor puur, naakt, eerlijk. Zoals hij eigenlijk bekend werd, als singer-songwriter met aan country gerelateerde liedjes waarmee hij in 2012 het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland won.