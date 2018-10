Vijfde editie NK veldrijden in Huijbergen op deels vernieuwd terrein

video Moordver­dach­te Bergen op Zoom: 'Lara per ongeluk doodgescho­ten bij spelletje met wapen'

8:46 De verdachte van de moord op Lara Sint Jago (25) in Bergen op Zoom heeft de politie verteld dat haar dood geen misdrijf was maar een tragisch ongeval tijdens een spelletje met zijn vuurwapen. Volgens Onno R. (24) ging het doorgeladen pistool per ongeluk af toen hij het van het slachtoffer wilde afpakken.