Vijfde Cultuur Carrousel Bergen op Zoom trekt meer publiek dan ooit

BERGEN OP ZOOM - Met ruim duizend bezoekers is de vijfde editie van Cultuur Carrousel in Bergen op Zoom een succes. Op zeven locaties kon het publiek zondagmiddag naar hartenlust cultuur snuiven. Van musical tot kleinkunst en van klassiek tot pop. "De belangstelling groeit en groeit", zegt pr-man Rob Snepvangers.

En een carrousel is het. Wie alle optredens wil zien loopt heel wat meters af. Van Gebouw-T via de Blokstallen naar het Vestzak Theater, door naar Het Markiezenhof, langs ijssalon Emma en vervolgens via de feesttent op de Grote Markt eindigen bij Den Enghel. Wie dat doet ziet maar liefst vijftien verschillende optredens.

Barstensvol is de zaal als Queen-tributeband Crazy Little Things het podium Gebouw-T bestijgt. De band brengt dertig jaar Queen-geschiedenis tot leven. Van Keep Yourself Alive tot The Show Must Go On. Het klinkt als een klok. Zanger Marijn Geluk haalt de hoogste noten van Freddie Mercury moeiteloos. Het publiek geniet met volle teugen.

Van heel ander kaliber is het optreden van turn- en dansvereniging Genie, dat in de Blokstallen laat zien waartoe het in staat is. Het trekt vooral jonge ouders, die trots toekijken naar hun kroost. Hoe anders is het publiek even verderop in het Vestzaktheater, waar musicalvereniging The MusiCompany het publiek trakteert op een voorproefje uit musical Grease, die in november in première gaat.

Lokaal talent

Niet alleen binnen, ook buiten is het genieten van lokaal talent. De Bergse muzikant Fred de Ron liet in de Molstraat van zich horen. Met aardig wat belangstelling van het publiek likkend aan een ijsje. Het is wel duidelijk. Cultuur Carrousel is inmiddels een begrip. Met dit jaar optredens op niet vijf, maar zeven locaties in de binnenstad. Iets waar de organisatie met recht trots op is.

"De mix van kleinkunst en musical tot klassiek en popmuziek is wat het 'm doet", zegt pr-man van Cultuur Carrousel Rob Snepvangers in de feesttent op de Grote Markt. In die tent vloeit het bier rijkelijk en huppelen de dames in dirndljurkjes tussen het publiek. "De combinatie met BoZtoberfest is een gouden greep", zegt Snepvangers.

Koopzondag

Dat geldt ook voor koopzondag. "Je ziet het publiek nu door heel de stad lopen. Zo zie je dat muziek mensen verbindt." Met de opkomst van ruim duizend man is de organisatie meer dan tevreden. De opbrengst van Cultuur Carrousel, gaat net als andere jaren, naar lokale goede doelen. Organisator Lionsclub Bergen op Zoom overhandigde aan het eind van de dag in het Zwijnshoofd de cheques.