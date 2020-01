‘Vijf wethouders in Bergen op Zoom is noodzakelijk’

Dat betekent een college dat vijf wethouders telt. ,,Bergen op Zoom zit in zwaar weer. We moeten voldoende capaciteit hebben om alle taken goed te kunnen uitoefenen”, stelt fractievoorzitter Hans Peter Verroen die aangeeft dat de voltallige coalitie daar zo overdenkt. GBWP is, sinds bekend is dat wethouder Evert Weys burgemeester wordt in Hilvarenbeek, al op zoek naar een vervanger.