Vijf vragen over vliegtuigbommen in de grond: hoe gevaarlijk zijn ze nog?

Hoe gevaarlijk is een bom nog na 75 jaar?

De Explosieven Opruimingsdienst ( EOD ) ruimt ongeveer 2500 explosieven per jaar. Dat zijn vooral vliegtuigbommen uit de tweede wereldoorlog. "Elke ruiming gaat eigenlijk goed. Het is in Nederland voor zover wij weten ooit één keer fout gegaan, maar dat is al ruim 40 jaar geleden", vertelt EOD-woordvoerster Kim Wijnja. In Duitsland is dat wel anders; daar worden dagelijks bommen gevonden.

Waarom was de vinder van de bom in de Brabantse Wal illegaal?

Wat moet een vinder dan doen?

Waar worden bommen vaak gevonden?

De meeste bommen worden gevonden bij de aanleg van nieuwbouwwijken en parkeerplaatsen. In de jonge wijk Meerhoven in Eindhoven alleen al zijn acht bommen gevonden in in 2017. Op sommige zwaarbevochten plekken in de Tweede Wereldoorlog liggen er vermoedelijk nog veel bommen onder de grond. In Rotterdam zouden nog tientallen bommen liggen, die daar een stuk lastiger te ruimen zijn dan in de Brabantse Wal.