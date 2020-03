‘Vijf voor twaalf voor weekmarkt’

Die scherpe woorden komen van Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). ,,Er wordt wat afgeklaagd over de weekmarkt, dan blijf je als gemeente toch niet op je handen zitten”, is zijn verwijt.

Stormbal

Vorig jaar al werd de stormbal over de weekmarkt gehesen. Bergen op Zoom schiet er per jaar duizenden euro’s bij in. En wil dat daar verandering in komt. Aan Achterhuis van de CVAH de vraag om een onderzoek naar de situatie in Bergen op Zoom. En met voorstellen ter verbetering te komen. Waarvan de uitkomst rond deze tijd klaar moest zijn. Maar er is niks gebeurd vertelt hij tegenover deze krant.

,,Wij willen helpen om een toekomstbestendig weekmarkt te krijgen in Bergen op Zoom’’, legt hij uit. Want dat kan is zijn overtuiging. Een weekmarkt die aantrekkelijk is om te bezoeken. Die de gemeente geen geld kost, op zijn best zijn eigen broek ophoudt.

Samenwerken

,,Maar dan moet wel iedereen samenwerken, gemeente, marktkooplieden, horeca, winkeliers, want je moet alles in die grote samenhang zien”, schetst hij zijn idee. ,,Daarom wilde ik een aantal bijeenkomsten beleggen. Met iedereen erbij. Een plan maken. Ik dacht dat mijn voorzet bij de gemeente als muziek in de oren zou klinken.”

Bal bij de wethouder

Maar het werd stil. Hij hoorde de afgelopen maanden helemaal niets meer, vertelt Achterhuis. ,,Er komt niks meer van de kant van de gemeente. Wat ons betreft ligt de bal bij de wethouder. Maar het is zonde. Want de weekmarkt in Bergen op Zoom verdient beter.”

Achterhuis is in Bergen op Zoom geen onbekende. Hij bemoeide zich nadrukkelijke met de verhuizing van de weekmarkt van de Kaai naar de huidige stek in Van der Rijtstraat, Stationsstraat, Wouwsestraat en Zuivelstraat. Op de Kaai zat er weinig leven meer in de weekmarkt. Maar de verhuizing ging niet zonder slag of stoot en leidde zelfs tot protestacties van de marktkooplieden. De nieuwe stek beviel uiteindelijk goed. Bij de kooplui en bij de bezoekers.

Grote Markt beste plek

Van der Velden: dit jaar duidelijkheid over toekomst weekmarkt

Dit jaar duidelijkheid over de toekomst van de weekmarkt in Bergen op Zoom. Dat wil een heel stellige wethouder Patrick van der Velden. Dat is zijn reactie op de scherpe verwijten van Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, die vindt dat de gemeente de zaak op zijn beloop laat.

,,We willen dat de weekmarkt ons als gemeente minder kost. Dat is het uitgangspunt. Daarbij moeten we kijken of we zelf de weekmarkt blijven doen. Of dat we het uit handen geven en door een ondernemer laten organiseren.” Zoals bijvoorbeeld ook met de kermissen gebeurt.

Quote Over alles is te praten Patrick van der Velden, Wethouder

Ook is Van der Velden bereid na te denken over een andere plek voor de weekmarkt, zegt hij. ,,Over alles is te praten. Op zich is de Grote Markt geen rare plek voor de weekmarkt, maar er zijn wel steeds evenementen, zoals bijvoorbeeld de ijsbaan. We moeten dat zorgvuldig bekijken en er iedereen bij betrekken.”

Dat Achterhuis niks meer van heeft gehoord, klopt inderdaad, zegt Van der Velden. ,,Maar zijn voorzet ging alleen over het privatiseren van de weekmarkt. Terwijl wij beide opties willen onderzoeken, ook die waarbij de gemeente wel zelf de regie houdt.”

Bergen op Zoom schoot de afgelopen jaren zo’n 30.000 euro per jaar bij de weekmarkt in. Inmiddels is dat bedrag al aanzienlijk verlaagd, legt de Bergse wethouder uit. Want de ondernemers zijn meer gaan betalen. Daardoor is het gat nu nog ongeveer de helft. ,,Maar we moeten wel toe naar kostendekkend, dat is de opgave waar we als college voor staan.”

Dat er de afgelopen maanden niks is gebeurd als het om de toekomst van de weekmarkt gaat, komt ook omdat het geen prioriteit had. Andere zaken gingen voor, erkent Van der Velden. Bergen op Zoom kampte met bestuurlijke problemen. En worstelde lange tijd met zwembad De Schelp.