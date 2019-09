Vijf verstekelingen in vrachtauto A4 Dinteloord, mogelijk sprake van zuurstofgebrek

VIDEO De Schelp Bergen op Zoom opent de deuren: 'Hier valt je mond toch spontaan van open’

1 september BERGEN OP ZOOM - Waterratten opgelet. De renovatie van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is klaar. Maandagmiddag kun je gratis een duik nemen in het diepe of van de glijbaan glijden. Deze krant kreeg zondag een sneakpreview met een select groepje vaste gebruikers. ,,Hier valt je mond toch gewoon spontaan van open", zegt Christien Hagenaars (68).