Vijf familieleden uit Bergen op Zoom aangehouden in drugsonderzoek

Woensd­rechts stel wil camping beginnen, maar niet met groot zonnepark van Shell als buur

12 april WOENSDRECHT - Omwonenden van toekomstige zonnepark Markiezaat van Shell, dat in de punt tussen de A4, A58 en de Van der Duijnspolderweg in Woensdrecht moet komen, zijn naar de rechter gestapt. Het stel voelt zich overvallen door de komst van zonnepanelen en ziet hierdoor zijn eigen plan om een camping te beginnen in rook opgaan.