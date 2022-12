Vierschaar in Bergen op Zoom viert jubileum met eigen bier: van budget van 8000 gulden naar bijna professioneel

Zaterdag 4C Ook VVC’68 loopt zich stuk op gepassio­neerd Vrederust

Voor aanvang van de competitie leek VVC'68 door de aanvallende aanwinsten de grote favoriet in de vierde klasse C. Het is echter ‘klein broertje’ en buurman Vrederust dat vooralsnog de beste papieren heeft, en de eerste periodetitel nauwelijks nog kan ontgaan.

10 december