Vierde Open Festival verbindt Bergs verenigingsleven

BERGEN OP ZOOM - Wat de Uitmarkt voor Amsterdam is, dat is Open Festival voor Bergen op Zoom. Het moment dat de Markiezenstad het culturele programma van dit jaar onder de aandacht brengt van het grote publiek. Twee dagen lang showtime in de Blokstallen, Gebouw-T en bij CKB. ,,Het verbindt en verbroedert", zegt organisator Gertjan Huismans.

Het tweedaagse festival, voor de vierde keer gehouden, is uitgebreid met klassiekers van de Bergse Oldtimer Vriendenclub. Voor de Blokstallen staat een handje vol blinkend blik uit de jaren zestig en zeventig. MG's, een verdwaalde Amerikaan en een Volvo. Meest opvallende verschijning is toch wel de Rolls Roys met chauffeur.

Oldtimerclub

Dat juist een oldtimerclub is aangesloten bij Open Festival, waar het hoofdzakelijk draait om muziek, theater en toneel, is nieuw. ,,De organisatie heeft ons gevraagd", zegt Jan Thomassen, lid van de oldtimerclub. ,,We zijn hard op zoek naar nieuwe leden. Van de dik 60, zijn er nog 22 over. Maar gisteren hebben we drie nieuwe leden ingeschreven."

De klassiekers sluiten goed aan op het thema van dit jaar: showtime. In de Blokstallen, Gebouw-T en bij CKB laat het Bergse verenigingsleven zien wat het in huis heeft. Zoals in de bioscoopzaal, waar op het witte doek voorproefjes draaien van de verschillende toneelverenigingen, zoals de Vierschaar met Supersum. Verder zijn er optredens van koren.

Kostuums

Volop animo is er ook voor de collectie historische kledingstukken, gebruikt bij verschillende openluchtspektakels, zoals de Schande van Sanne. Dat is de reden waarom Barbara Hertogs van de partij is. ,,We zijn benieuwd of er nog kostuums tussenhangen waar mijn oma, Liza de Laet, aan heeft gewerkt."

Het is de tweede dag dat Hertogs op het festival rondloopt. ,,Gisteren hebben we een kijkje genomen bij een optreden van dansgroep Genie. Mijn nichtje Chloë Hertogs danst daar. Leuk dat de verschillende verenigingen een podium wordt geboden." Volgens organisator Gertjan Huismans van het Facilitair Bedrijf is dat de kracht van het festival: verbinden.

,,Open Festival werkt als kruisbestuiving. Doordat verschillende verenigingen en clubs samenkomen, ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Het stimuleert en versterkt het Bergse verenigingsleven." Hij is meer dan tevreden over het verloop. ,,Je probeert ieder jaar nieuw publiek aan te trekken. Dat is dit jaar goed gelukt met de oldtimers."