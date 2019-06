Vierdaagse Ossendrecht schiet ruim over kaap van 300 deelnemers

Partij voor de Dieren stelt kritische vragen over Bergs hondentrai­nings­cen­trum

8:52 BERGEN OP ZOOM - Een hondentrainingscentrum past niet in het Halsters Laag. Dat stelt Marco van der Wel, statenlid Partij voor de Dieren. Het zou in strijd zijn met het beschermen van rust en ruimte in het natuurgebied. Het college gaf onlangs groen licht voor het hondensportcentrum Dogs in Touch in ‘t Laag 2, Bergen op Zoom.