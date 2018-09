Vier ton minder voor Woensdrecht 'behoorlijke tegenvaller'

HOOGERHEIDE - De korting die het kabinet doorvoert op het gemeentefonds, betekent voor Woensdrecht 422.000 euro minder over 2018. Ondanks die onaangename verrassing verwacht wethouder Henk Kielman dit jaar in de zwarte cijfers te blijven, evenals bij de begroting voor 2019.

,,Een behoorlijke tegenvaller", noemt Kielman de ruim vier ton lagere uitkering van het rijk. ,,Die cijfers kwamen in het weekend binnen en geven flink wat extra werk en druk, want we leggen momenteel ook de laatste hand aan de programmabegroting 2019."

Ambities

Quote Ruim 4 ton minder is een behoorlij­ke tegenval­ler, maar we verwachten 2018 in de plus te eindigen Henk Kielman, wethouder financiën gemeente Woensdrecht In de raad memoreerde hij donderdag hoe Woensdrecht medio 2018 dik 6,6 ton in de plus stond. ,,Maar we zijn geen spaarbank en het werkprogramma van het nieuwe college zit vol ambities. De prognose is nu dat we dit jaar 12.000 euro positief eindigen."

Immers, er wordt geïnvesteerd in onderhoud aan wegen en groen, en er liggen grote opgaven rond onder meer Aviolanda, toerisme en dienstverlening. Daar komt nu dus nog 422.000 euro 'overheidskorting' vanuit de zogenaamde 'septembercirculaire' bovenop.

,,Toch verwacht ik de middelen te vinden om 2018 in de plus te eindigen. Er zitten nog wat meevallertjes in de pijplijn." Kielman duidt op inkomsten vanuit de provincie en achterstallige betalingen. ,,En we smeren sommige uitgaven wat meer uit in de tijd."

Klein plusje