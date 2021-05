Vier ton extra voor startersleningen in Woensdrecht: ‘Markt oververhit, veel aanvragen’

HOOGERHEIDE - Met spoed krijgt de Woensdrechtse gemeenteraad donderdag het verzoek voorgelegd om 400.000 euro uit te trekken voor nieuwe startersleningen. ,,Want de bodem is in zicht en de vraag stijgt", zegt wethouder Hans de Waal.

,,Sinds 2008 verstrekken we leningen om starters aan een woning te helpen. Soms kregen we maar één of twee aanvragen per jaar. Maar ook hier is de woningmarkt oververhit geraakt en nu loopt het storm, met plots zeven verzoeken tegelijk. Vier zijn al afgesloten met het budget dat er nog was, die andere drie liggen even op de plank", vertelt De Waal.

Maar naar verwachting niet lang. ,,De gemeenteraad heeft er bij ons college op aangedrongen om aan de bel te trekken zodra het nodig is. Dus verwachten we dat de raad donderdag unaniem instemt met ons plan om nu vier ton beschikbaar te stellen. Zo kunnen we weer tien à vijftien starters op weg helpen, dus gaan we niet modderen met één of twee ton.”

Vaart maken

Om vaart te maken komt het plan niet eerst in een opinieraad, maar staat donderdag direct op de agenda van de raad. ,,Dat tekent de urgentie die het voor ons heeft", aldus burgemeester Steven Adriaansen.

Volgens De Waal worden ook in Woensdrecht woningen flink boven de vraagprijs verkocht. ,,Starters lijden daaronder en krijgen vaak te weinig los bij de bank. Zo dreigen ze tussen wal en schip te vallen, want ook een starterswoning hier kost al gauw twee ton. Wij hopen met de leningen de jeugd hier te houden. Als de raad instemt, is die vier ton vanaf vrijdag beschikbaar.”

Lenen onder voorwaarden

De starterslening is bedoeld voor wie een eerste woning in Woensdrecht koopt, met als voorwaarden een maximum leenbedrag (36.500 euro), koopsom (325.000 euro) en leeftijd (35 jaar). Het huis dient in de gemeente te staan, maar de starter kan ook een Belg of een Bergenaar zijn. ,,Het geld blijft van ons en komt met 2,4 procent rente terug. Aflossen kan in 30 jaar, maar ook eerder boetevrij", legt De Waal uit.

Sinds 2008 zijn er in Woensdrecht 72 inwoners geholpen voor een totaalbedrag van bijna 1,2 miljoen. Een deel is al terugbetaald. ,,Vroeger kwamen er minder aanvragen en vaak ook maar voor 10 of 15 mille. Nu kloppen er meer starters aan en vaker voor het maximale leenbedrag.”

