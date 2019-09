Vier ton extra in subsidiepot voor veehouders die willen stoppen

Eerder stopte de provincie al 250.00 euro in de subsidiepot voor vrijkomende agrarische bebouwing, de zogeheten VABIMPULS. ,,Zestig veehouders hebben afgelopen voorjaar uit dat potje al een voucher toegekend gekregen”, zegt projectleider Peer Verkuijlen. Daarmee was de bodem van dat potje in zicht. ,,De belangstelling is echter erg groot. Daarom heeft de provincie besloten die subsidiepot met vier ton aan te vullen.”

Honderd boeren kunnen advies krijgen

Het extra geld is specifiek bedoeld voor veeboeren die advies en begeleiding willen bij het stoppen of omvormen van hun bedrijf en daarmee een invulling zoeken voor hun stallen en schuren. Boeren kunnen een voucher aanvragen ter waarde van vierduizend euro om daarmee deskundigen in te schakelen voor de toekomst van hun bedrijfsgebouwen. Met het extra geld kunnen honderd boeren weer geholpen worden. ,,We hebben al zeker twintig aanmeldingen binnen", stelt Verkuijlen. Ze kunnen zich nog aan melden tot begin december.

Toekomstplannen

De toekomstplannen van veeboeren zijn heel divers. ,,Sommigen willen iets ondernemen in de recreatieve sector, anderen overwegen over te stappen op insectenteelt of zoeken het juist in de zorg. Soms ook blijkt sloopt van de stallen de beste optie", legt Verkuijlen uit. Het grootste probleem is vaak de factor tijd. De veeboeren die zich aanmelden hebben al zorgen. Ze willen snel handelen, terwijl het proces van advies en plannen maken en bestemmingen veranderen vaak langer duurt. ,,Dat spanningsveld, daar proberen we samen met gemeenten in onze gesprekken oplossingen voor te vinden.”

Naast de subsidie voor veehouderijen die nu overwegen te stoppen, bestaat er ook een subsidiepot voor eigenaren van reeds lege stallen en schuren. Voor deze groep is nog anderhalve ton beschikbaar tot begin december 2019.