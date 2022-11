Vier pakkendragers Vastenavend herkozen: prins Wannes III wordt ‘uitgeprint’ in Bergen op Zoom

De verkiezingen vonden vrijdagavond plaats in de Stoelemat, na het verbranden van het errepellòòf om slechte geesten te verjagen en goede aan te roepen.

Als eerste werd de Gròòtste Boer verkozen. Die moest er wel iets voor doen: met drie andere, mogelijke Gròòtste Boeren een parcours lopen. Waar de rest werd opgehouden door een boze boerenblokkade, wist Joost Eykman via een andere route de vliegende bloemkool te bemachtigen. ,,Het is een goed gevoel weer een jaar Gròòtste Boer te mogen zijn”, zei hij. Eykman verkoos Dennis van Tilborg tot nieuwe Steketee.

Chriet Titulaer

Na de pauze deed Chriet Titulaer zijn intrede in de Stoelemat. Hij kondigde een aantal nieuwe vastenavend-producten aan, zoals ‘deep fakemaskers’, ‘vegan confetti’ en ‘katervrij bier’. Voor de technische commissie had hij een 3D-printer, waarmee gelijk een hele prinsenwagen geprint kan worden. De financiële commissie verraste Titulaer met de aankoop van wasserij de Lelie, die als witwasserij gebruikt kan worden.

Volledig scherm Prins Wannes III, Dirk Hopmans, in 2021 aan de vooravond van het Neuzebal. © Stichting Vastenavend Tekst gaat verder onder de foto

Na wat gerommel werd door de 3P (prinsen)printer de nieuwe prins geprint: Dirk Hopmans. ,,De prins die alle records gebroken heeft”, sprak voorzitter Bas van Oevelen. ,,Jij hebt de Vastenavend meegemaakt die niet doorging én de Vastenavend die half doorging. We zijn ontzettend fier en groots dat jij nu verkozen bent tot hoogheid.”

Zo’n prinsenverkiezing is toch weer iedere keer een beetje spannend, vond Hopmans. ,,We hebben er ontiegelijk lang op moeten wachten, maar gelukkig krijgen we nu weer een gewone, traditionele, onvervalste en ouderwetse Vastenavend. We gaan ons stinkende best doen om er een stikgave Vastenavend van te maken.”

Voor hem is het het eerste echte leutfeest als prins. ,,De eerste keer was online, bij de tweede was er wel een prinsenverkiezing en een bijeenkomst bij ’t Geitje, maar daarna was alle horeca dicht en moesten we naar huis”, blikt hij terug. ,,Dat was heel raar. Maar nu kunnen we eindelijk helemaal los.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Eerder op de avond verzamelden de boeren van de Stichting Vastenavend in café ’t Groene Peerd, de nieuwe thuishaven van Stichting Vastenavend. Jarenlang was dat Hotel de Draak waar op elluf elluf het errepellòòf werd verbrand. © Iman Fase/Pix4profs

Hopmans benoemde tot slot nog de nar van de komende Vastenavend, Diemer van Wijk. Daarna toog het gezelschap naar ’t Bleekveldje om bij ’t Geitje het vastenavendlicht op groen te zetten en waar de Gròòtste Boer, samen met de Krabben, de Kale n’Eed uitsprak (zie hieronder).

Wannes III nodigde de Krabben uit voor een tijdreis naar de toekomst. Waar de Peperbus een ‘energieopwekkende kiel’ draagt en er bij de raadsvergaderingen windmolens staan die ‘draaien op gebakken lucht’. Maar ook in de toekomst is de leut het belangrijkst, zei de prins. ,,Zonder leut is er geen leven. Het Krabbengat is ieder jaar een buitenaards paradijs.”

Kale n’Eed Berregse Vastenavend 2023 Geit

Geit van Mie d’n Os,

Sterrebeeld in de leutkosmos



Gij kekt om’òòg naar verre planete

Waarvan me vuste weineg wete Me zage enkelt zwarte gate

Al emme die achter ons gelate Me kijke weer naar vore mar nie te wijd

Tot Asselewoensdag vor alle dui’lek’eid Vastenavend kom t’r weer aan

Dèèr zumme me niks van overslaan Dees jaar gaan me n’t ammaal weer beleve

Wa d’al lichtjare in de sterre sta geschreve Bouwklupkes zijn eigetijds aan ’t bouwe

Piepschuim op d’r lippe en nie meer t’ouwe ’n Universiteit adde me nog nie

Mar wel ‘n Vastenavend akkede....Mie Ja Geit, ge zal mekkere as nóóit tevore

As wij Krabbe, van óns late n’óre Gin voorspelling vor ‘n zwart gat

Mè zó’n tredisie in ons Krabbegat Mette neus om’òòg, nie naar beneeje

De toekomst leg d’ommes ok in ons verleeje Dèèrom Geit, zumme n’oe belove

Mette leut komde alles te bove Wij Krabbe, voele da d’in merreg en béén

Dèèr kende van op aan en nie oméén... Wie de leut et, et de toekomst!