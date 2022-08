Vier noodlokalen De Zeeridder in Fons Gielespark vallen slecht: ‘Enige groen in wijk wordt om zeep geholpen’

vraag en antwoord Augustus ook nog kurkdroog: ‘We moeten accepteren dat het droger wordt’

Het is droog. Kurkdroog. 2022 behoort nu al tot de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen. En die droogte houdt nog even aan: volgens Weerplaza is de kans groot dat we tot eind augustus zomerse temperaturen houden en weinig neerslag.

3 augustus