Vier nieuwe stukken bos op de Brabantse Wal: ‘Dit is echt gaaf’

Dat boswachter Erik de Jonge blij is, kun je wel zeggen. ,,Wat is er nou leuker dan nieuw bos maken? Dit is echt gaaf.” Twee jaar werkte hij met zijn team toe naar dit moment. Dinsdag werden 30.000 bomen afgeleverd om een nieuw thuis in het Zoomland te krijgen, vlak bij het gebied dat ook wel de Zeezuiper wordt genoemd. Met een plantmachine en met de hand wordt landgoed Zoomland boom voor boom uitgebreid. Over drie dagen staat alles erin.