Vier mensen gewond bij zwaar ongeluk op A58 bij Woensdrecht, weg is dicht

Man levenloos in water gevonden van haven Dinteloord

19:47 DINTELOORD - Een man uit Dinteloord is vrijdagavond rond 19.00 uur levenloos gevonden in de jachthaven De Dintel. De politie doet onderzoek of de vermissing van die middag hier iets mee te maken heeft. Toen verdween een man, nadat hij aan het werk was op een boot in de haven.