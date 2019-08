Vier mannen opgepakt na vondst van 72 kilo aan cocaïne tussen bananen in Hoogerheide

Indische herdenking in Bergen op Zoom: ‘De mens is geneigd te vergeten’

15 augustus BERGEN OP ZOOM - Deel je verhaal met de media en met anderen. Die emotionele oproep deed auteur en militair historicus Maarten de Jongh Swemer donderdag bij de Indische herdenking in de Indische huiskamer van zorgcentrum Moermont in Bergen op Zoom. Die verhalen van oudere Indische Nederlanders mogen nooit vergeten worden, zei De Jongh Swemer. ,,Hun stemmen zijn vervlogen geraakt in de tijd. Maar in hun woorden leven ze voort.’'