Vier mannen in Bergen op Zoom aangehouden met geladen pistool in de auto

Een van de mannen bleek in België gesignaleerd te staan voor belastingontduiking en fraude van verschillende bedrijven. Hij had nog een belastingschuld van ruim 45.000 euro openstaan.

Tijdens de controle vonden agenten ook een geladen pistool in de auto. Hierop werd de Tilburger en drie andere mannen waarvan hun woonplaats nog niet bekend is, aangehouden. Ze zaten vast en zijn dinsdag verhoord.

Tilburger niet meer verdacht

Het pistool is in beslag genomen. Daarnaast is er bij de mannen 3500 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Tijdens het onderzoek bleek dat de Tilburger geen verdachte meer was. De andere mannen worden vervolg. Er is een proces-verbaal tegen hen opgemaakt.