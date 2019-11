Vier keer prijs: wat maakt de Bergse BOV zo goed?

Onderzoe­kers: ‘Bergs zwembad De Schelp was ondermaats’

11:11 BERGEN OP ZOOM - Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid in combinatie met chloordampen, vooral in de beginjaren, hebben er toe geleid dat het roestvrijstaal in zwembad De Schelp veel eerder is gaan roesten dan normaal. Die conclusie trekt een team onderzoekers van PROOF adviseurs. Na talloze gesprekken met betrokkenen en het doorspitten van documentatie over het bad.