Vier jaar na het overlijden van man Rob kriebelt poppenkastspel weer bij Steenbergse Hetty

STEENBERGEN/HEIJNINGEN – “Rob was uniek. De ideeën voor onze verhalen kwamen tijdens de gekste momenten in hem op.” De 64-jarige Hetty Veenstra speelde veertig jaar lang poppenkastspellen met haar man Rob. Na zijn overlijden stopte het duo Robhetty abrupt. Vier jaar laten begint het weer te kriebelen.

“Het wordt wel een uitdaging hoor, om de poppenkast alleen op te voeren.” Hetty doelt daarbij op zowel het emotionele als het fysieke aspect. “In sommige verhalen komen er veel poppen snel achter elkaar op. Dat is lastig te doen, in je eentje.” Hoe het haar na een vierjarige pauze vergaat, test Hetty op zaterdag 31 maart op Fort Sabina in Heijningen. “Ik heb dan een try-out. Mocht dat goed gaan, dan zal ik vaker op Fort Sabina optreden. We gaan gewoon kijken hoe het loopt.”

Hetty en haar man Rob Veenstra waren zeker geen onbekenden in het wereldje. Op 4 september 1975 zag het plein waar het toen pasgetrouwde stel optrad zwart van de mensen. “Toen waren Jan Klaassen en Katrijntje nog van een simpel bloempapje gemaakt”, lacht Hetty. Inmiddels is ze driehonderdvijfentwintig zelfgemaakte handpoppen rijker.

Semiprofessioneel duo

“Ik maakte de poppen, Rob de decors. Hij werkte bij Bruynzeel. Toen we merkten dat onze voorstellingen aansloegen, wilde hij stoppen met werken om zich fulltime op Robhetty te richten. Dat vond z’n werkgever niet zo’n goed idee, en ik eigenlijk ook niet, dus werden het halve dagen. Na drie jaar moesten er mensen weg bij Bruynzeel. Parttimers eerst, dus raakte Rob zijn baan kwijt. Inmiddels hadden we met Robhetty al aardig wat mond- op mondreclame gekregen, en werden we semiprofessionele poppenkastspelers. We traden op door heel Nederland. Ook een keer in Duitsland en op vijf Engelse scholen. Dat was onwijs gaaf.”

De try-out in Heijningen is, volgens Hetty stomtoevallig, op de verjaardag van haar overleden man. “Bijzonder hè. Samen met Joost van Rijckevorsel, de eigenaar van Fort Sabina, besloot ik dat de try-out in maart plaats zou vinden. Joost wilde het graag in het weekend en de 31e was voor ons de enige mogelijke dag. Het moet vast zo zijn.”

Boerderijdieren en piratenmeisjes