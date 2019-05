Vier hennepkwekerijen gevonden in Breda en Bergen op Zoom tijdens ‘hennepruimdag’

Dit Bergse architec­ten­duo breekt door

15:00 BERGEN OP ZOOM - Het gesprek is een ervaring op zich. Praat met architectenduo Ad Kil en Ro Koster, bekend als RO&AD, en de lol spat ervan af. Ze zijn eigenzinnig, tikkie brutaal, met een grenzeloze liefde voor natuur en landschap. Na de internationale doorbraak met de Mozesbrug op Fort de Roovere in Halsteren hebben de twee de wind in de zeilen. ,,We tillen elkaar op een hoger plan. Alsof je boven elkaar uitstijgt.”