Vier gestolen voertuigen gevonden in Oud Gastel en Halsteren, twee aanhoudingen

Enkele studenten nog steeds in ziekenhuis na onweer in Ossend­recht, school organi­seert bijeen­komst

13:54 OSSENDRECHT - Enkele studenten die door de blikseminslag in Ossendrecht zijn getroffen, liggen nog in het ziekenhuis. De zwaargewonde scholier (18) wordt nog in slaap gehouden. Zadkine Veiligheidsacademie, de school waar de leerlingen de opleiding volgen, houdt vrijdag een bijeenkomst.