Vier aanhoudingen bij grote drugsvondst in Bergen op Zoom, motor en bestelbus in beslag genomen

BERGEN OP ZOOM - Vier mannen zijn donderdag 14 februari aangehouden in een loods in Bergen op Zoom. Agenten troffen tijdens een controle een flinke hoeveelheid drugs aan. Het aangehouden viertal wordt in beperkingen vastgehouden.

De politie voerde de controle uit op Valentijnsdag in een loods aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom. Daarbij vonden agenten 27 kilo hennep, 315 gram hasj en een ‘ponypack’ cocaïne. In een ponypack kan een kleine hoeveelheid drugs opgeborgen worden. De drugs zijn in beslag genomen, net als een signaalverstoorder, een sealapparaat, diverse bankpassen, enkele telefoons en kweekmateriaal.

Daarmee was het lijstje van gevonden en in beslag genomen spullen nog niet compleet. De politie laat weten dat in het kader van het afpakken van crimineel geld ook een bestelbus, een motor en een grote hoeveelheid geld in beslag zijn genomen.