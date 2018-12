Vic Huijgens is bijna 70 en stapt uit de politiek

"Ik heb voor mezelf al eerder de politieke finishlijn op 70 gezet", zegt de Hoogerheidense politicus. Hij heeft er dan bijna 40 jaar politiek op zitten. Hij was raadslid, wethouder en de laatste vier jaar voorzitter van zijn partij ABZ.

Rebels

Hij kijkt met plezier terug op zijn politieke loopbaan maar zijn eerste jaren in de politiek vond hij de mooiste "Ik heb toen de partij Groen opgericht. Een rebellerende partij met wilde ideeën. Die partij ging op in De Woensdrechtse Volkspartij. We waren een oppositiepartij die het de coalitie soms moeilijk kon maken." Hij weet dat nog dat ze me hun ideeën en standpunten eerst de pers opzochten en daarna pas met hun idee richting de raad gingen. "Zo hadden we meestal de bevolking al achter ons staan voor dat de andere partijen hun mening konden uiten. Ideeën die we als oppositiepartij voor elkaar hebben gekregen is een overdekt zwembad en een mortuarium in Hoogerheide.”

Blok vormen

In 1990 ging de Woensdrechtse Volkspartij op in Algemeen Woensdrechts Belang. Huijgens zag in de jaren negentig de herindelingsbui al snel hangen. "In Ossendrecht, Huijbergen en Putte hadden ze weinig zin om ingelijfd te worden bij de gemeente Woensdrecht. Maar wij zagen dat dit onvermijdelijk was.” Huijgens ging met de huidige wethouder Hans De Waal langs bij de plaatselijke partijen om bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeente een groot blok te vormen. "We werden nog net niet met pek en veren de dorpen uitgeschopt.” Toch slaagden ze erin om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen en ontstond de nieuwe Woensdrechts partij Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ).

Trots