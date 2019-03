Veteranen Brabantse Wal begrijpen elkaar: 'Slapen met een doorgeladen pistool, dat snapt een buitenstaander niet’

Rob Mes uit Dinteloord bedoelt dat alle aanwezige veteranen weten hoe het voelt om in gevaar te zijn of vreselijke dingen te zien. ,,In 1999 zat ik met Dutchbat in Bosnië. Daar gebeurde veel naars, al viel die missie voor mezelf mee. Libanon in 1979 was veel erger. Plots een wapen op je gericht krijgen bij een roadblock, moeten slapen met een doorgeladen pistool onder je kussen: een buitenstaander snapt dat niet, je collega's wel.”