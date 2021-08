Veteraan uit Bergen op Zoom: ’Afghaanse bevolking mag niet aan lot overgelaten worden’

Boeken­markt Bergen op Zoom weer begonnen: 'We willen dat boeken een goed thuis krijgen’

9 augustus BERGEN OP ZOOM - In het Kerkelijk Centrum aan de Williamstraat in Bergen op Zoom was zaterdag na anderhalf jaar weer een boekenmarkt. Een die meteen weer goed bezocht werd. ,,Het is vooral fijn om een praatje te kunnen maken”, vond een van de bezoekers.