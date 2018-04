Verzet tegen plannen Memo op de Bergse Bosstraat en Lindebaan

Regelmatig overlast

Een aantal omwonenden ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan. Nu al verblijven op een aantal plekken aan de Lindebaan cliënten van Memo. ,,Zoveel jongeren op een plek in de stad is vragen om problemen. De verhouding is een beetje zoek. Nu al ervaren we regelmatig overlast en we zijn bang dat dat alleen maar erger wordt", zegt een van de bezwaarmakers.

'Beperkt aantal incidenten'

Steenkist stelt dat de overlast 'uitermate relatief' is en spreekt over hooguit vijf tot tien incidenten in vijf jaar. ,,Dat zijn er twee per jaar. We hebben een tijdje terug een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen en dat heeft de bezwaren bij een flink aantal omwonenden weggenomen. Ze hebben nu ook een aanspreekpunt, de groepsbegeleider. Als er iets is, kunnen ze met hem contact opnemen." De bestuurder stelt dat Memo zelf er ook op toeziet dat cliënten niet uit de pas lopen. ,,Als iemand overlast veroorzaakt en niet bereid is zijn gedrag aan te passen, dan moet hij weg. Dat accepteren we niet. Ook omdat medebewoners daar last van hebben."