Verzet tegen nieuwe centrumbrug Welberg

DEN HAAG/WELBERG – Volgens de gemeente Steenbergen is een nieuwe brug in het centrum van Welberg de beste oplossing om het centrum van het dorp leefbaarder en verkeersveiliger te maken.

Niet iedereen in Welberg is het daarmee eens, zeker de bewoners van een woning aan de Kapelaan Kockstraat niet, bleek woensdag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Zij krijgen de nieuwe brug pal tegenover hun woning en vrezen veel overlast van het autoverkeer. Want de nieuwe brug is vooral bedoeld voor auto- en vrachtverkeer. Het fiets en wandelverkeer gaat over de andere bruggen in het dorp. Die zijn veel smaller.

Pierre van Hooijdonk

Volgens de gemeentewoordvoerder van Steenbergen was dat mede op verzoek van de plaatselijke basisschool. ,,Voor de schoolkinderen is het veel veiliger als langzaam- en snelverkeer worden gescheiden.’’ Het nieuwe bruggenplan is mede ingegeven door het plan om 24 woningen op het voormalige voetbalveld van Welberg te bouwen. ,,Ah’’, zei rechter en staatsraad Bruno van Ravels, ,,het veld waar de beste voetballer van Nederland zijn eerste goal scoorde.’’ De gemeentewoordvoerder erkende dat het om het veld gaat waar Pierre van Hooijdonk zijn eerste balletjes trapte.

De bewoners vinden de woningbouw prima, maar zij vinden dat er op geen enkele wijze rekening is gehouden met hun belangen. ,,Ik ben geboren en getogen Steenbergse en ben diep teleurgesteld in de gemeente, die niet met ons heeft gepraat en niet naar ons heeft geluisterd’’, aldus de tegenstandster. Volgens haar is een nieuwe brug op die plek helemaal niet nodig.

Ongelukken

Zij wees erop dat de Kockstraat verkeersveilig genoeg was toen het nog een eenrichtingsverkeerstraat was. Het scheiden van langzaam- en autoverkeer zou ook niet nodig zijn. In ieder geval hadden de bewoners nog nooit gehoord van ongelukken met schoolgaande en fietsende kinderen. De gemeentewoordvoerder zei dat er in het verleden wel ongelukken zijn gebeurd.