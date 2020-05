Verwarring over opengaan zwembaden, De Schelp mikt op volgende week

BERGEN OP ZOOM/HOOGERHEIDE/STEENBERGEN - Na de verbazing dat de binnenbaden weer open mochten volgde de verwarring. Daar waar het laco-zwembad in Hoogerheide al open is voor zwemlessen, is De Schelp in Bergen op Zoom nog bezig met het uitwerken van de richtlijnen en kreeg De Knotwilg in eerste instantie van de gemeente Steenbergen te horen dat het bad dicht moest blijven.

Maar inmiddels blijkt dat de Knotwilg weer gewoon open kan. De gemeente wilde de noodverordening van de Veiligheidsregio afwachten en die kwam later dan verwacht. Er waren volgens een woordvoerder nog wat onduidelijkheden, bijvoorbeeld over het aantal toegestane gasten. Mede-eigenaar Richard Wessel baalt daar van. ,,We lopen nu een week achter. Het is vervelend als je ziet dat de concurrent wel open kan.”

Aanstaande maandag beginnen de zwemlessen weer. ,,Als dat een beetje loopt, gaan we het uitbreiden naar baantjes zwemmen.”

Vaste route in Hoogerheide

Quote Het besluit dat we open mochten overviel ons allemaal. En je wilt geen risico nemen. Dat doen wij ook niet. Frank Roggenkamp Maandag , op de eerste dag dat de binnenbaden weer open mochten, kregen in Hoogerheide de eerste kinderen weer zwemles. Geheel coronaproof, douchen mag niet, kleedkamers zijn beperkt te gebruiken en er is een vaste route om anderhalve meter afstand te kunnen houden. ,,De kinderen moeten thuis hun zwemkleren al aantrekken. Na afloop van de les mogen ze zich natuurlijk wel afdrogen en aankleden”, vertelt zwembadmanager Frank Roggenkamp van het laco-zwembad.

De zwemlesgroepjes zijn iets kleiner gemaakt omdat er anders te veel ouders meekomen. ,,Kinderen zijn het probleem niet, die hoeven geen afstand te houden. Maar er mogen niet meer dan dertig volwassenen tegelijk in het zwembad zijn, inclusief het personeel”, verduidelijkt Roggenkamp die blij is dat hij snel open kon. ,,We hadden het materiaal op tijd binnen om het bad aan te passen. Volgende week hopen we met banen zwemmen te beginnen.” Roggenkamp begrijpt het als baden meer tijd nodig hebben. ,,Het besluit dat we open mochten overviel ons allemaal. En je wilt geen risico nemen. Dat doen wij ook niet.”

Honderd procent

De Schelp hoopt volgende week open te kunnen. ,,We volgen de richtlijnen van Sportfondsen Nederland”, zegt zwembadmanager Walter Van Krieken. ,,Hygiëne en veiligheid staan voorop. Dagelijks stuiten we nog op nieuwe feiten en aanbevelingen. Ik vind het knap dat er baden zijn die alles al voor elkaar hebben.” Van Krieken vermoedt dat er baden zijn die eerst open gaan en dan naar bevind nog wat regels aanpassen. ,,Wij gaan pas open als we ervan overtuigd zijn dat de richtlijnen honderd procent werken.”