Verwarde man (30) zwaait met mes en bijl in Bergen op Zoom

Oud-spe­lers Halsteren en NAC spelen benefietdu­el voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘De benen doen niet meer wat het hoofd wil’

HALSTEREN - Ze speelden voor het goede doel en het eigen plezier. Teams met oud-spelers van Halsteren en NAC Breda namen het vrijdagavond op sportpark de Beek in Halsteren tegen elkaar op met zo’n driehonderd toeschouwers langs de lijn. De opkomst was belangrijker dan de uitslag en het spel. Zo liet medeorganisator Ad Gladdines weten in de aanloop naar het benefietduel. ,,De benen doen niet meer wat het hoofd wil.’’

16 april